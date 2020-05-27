اتحاد الغوص والإنقاذ يؤكد جاهزيته لاستئناف النشاط الرياضي

أكد الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلى على الجاهزيه لاستئناف جميع المسابقات حال عودة النشاط الرياضى بمصر. وقال الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ في بيان رسمي، إنه حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضي، سيكون جاهزا لاستئناف كافة مسابقاته لجميع المراحل السنية على الفور . الرياضي، سيكون جاهزا لاستئناف كافة مسابقاته لجميع المراحل السنية على الفور . وأضاف "في حالة عودة النشاط الرياضي ، لدينا خطط كاملة لاستكمال جميع المسابقات للسباحة بالزعانف والانقاذ" . المسابقات للسباحة بالزعانف والانقاذ" . وتابع "الإعلان عن هذه الخطط سيتم قريبا عندما تتخذ الدولة قرارا رسميا بعودة النشاط الرياضي المتوقف احترازيا بسبب انتشار فيروس "كورونا". واختتم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ مشددا" إن سلامة ابنائه هو الأهم لديه دائما من أي شيء"

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