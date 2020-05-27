رياضة | الأهلي يعود للتدريبات منتصف الشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود للتدريبات منتصف الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن الأهلي حدد موعد عودة الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات بعد مناقشات بين الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ولجنة التخطيط في النادي.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي استقر على عودة تدريباته وفقًا لقرارات وزارة الرياضة والحكومة المصرية التي أعلنت عن عودة النشاط الرياضي ومنحت للأندية الضوء الأخضر في استئناف التدريبات بشكل جزئي في منتصف الشهر المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عودة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي ستكون في 15 يونيو المقبل بينما لم يتم تحديد موعد استئناف باقي الرياضات.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي كان قد كشف في وقت سابق عن استعداد ناديه للعودة للتدريبات في الوقت الذي تقره الحكومة المصرية.

وأفادت التقارير الصحفية بأن سيد عبد الحفيظ صرح أن هناك اجتماعات متواصلة بين مسئولي النادي للتحضير لموعد العودة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وذكرت التقارير الصحفية أن عبد الحفيظ أكد أن ناديه يراقب الأندية الأوروبية التي عادت للتدريبات في الفترة الأخيرة وكيفية آدارها لتدريباتها من أجل السير على نفس النهج.