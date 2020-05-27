رياضة | باريس سان جيرمان يرفض عقد صفقة تبادلية مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يرفض عقد صفقة تبادلية مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن أخر تطورات انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى إقتراب برشلونة من عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، عن طريق الحصول على خدمات نيمار مقابل الاستغناء عن عثمان ديمبلي.

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وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان لا يرغب في ضم عثمان ديمبلي، خصوصا بعد كثرة الإصابات التي تعرض لها النجم الفرنسي.

وتابع الموقع، أن باريس سان جيرمان لا يرى أن ديمبلي يستطيع تعويض نيمار من الناحية الفنية، بالإضافة للإصابات العديدة التي يتعرض لها.

ويتنافس على فى ضم ديمبلي كل من يوفنتوس وأرسنال، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.