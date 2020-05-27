رياضة | 5 معلومات عن المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 معلومات عن المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصبح اللاعب المصري الشاب عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني حديث الشارع المصري بعد أن شارك لأول مرة مع فريقه في بطولة الدوري الألماني الممتاز أمام نظيره فريق بايرليفركوزن.
ويعد عمر مرموش من ناشئ نادي وادي دجلة وانتقل من صفوف النادي المصري إلى لصفوف نادي فولفسبورج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 حيث شارك مع فريق الشباب بالإضافة إلي فريق الرديف الذي تألق معه بقوة حتي وصل للفريق الأول.
وشارك مرموش مع فريقه فولفسبورج في الفوز على حساب نظيره نادي بايرليفركوزن بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.
ويعد مرموش هو سابع لاعب مصري يلعب في بطولة الدوري الألماني الممتاز بعد كل من هاني رمزي، ياسر رضوان، محمد عمارة، أحمد صلاح حسني، سمير كمونة وأخيرا محمد زيدان الذي لعب في صفوف بوروسيا دورتموند و هامبورج وماينز كما أصبح لاعب منتخب مصر الأولمبي أول لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني الممتاز منذ علم 2012.
ويلعب المصري عمر مرموش صاحب الـ21 عاما مع فريقه فولفسبورج الألماني في مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلي المهاجم الصريح.