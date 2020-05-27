رياضة | 5 معلومات عن المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 معلومات عن المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب المصري الشاب عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني حديث الشارع المصري بعد أن شارك لأول مرة مع فريقه في بطولة الدوري الألماني الممتاز أمام نظيره فريق بايرليفركوزن.

ويعد عمر مرموش من ناشئ نادي وادي دجلة وانتقل من صفوف النادي المصري إلى لصفوف نادي فولفسبورج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 حيث شارك مع فريق الشباب بالإضافة إلي فريق الرديف الذي تألق معه بقوة حتي وصل للفريق الأول.

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وشارك مرموش مع فريقه فولفسبورج في الفوز على حساب نظيره نادي بايرليفركوزن بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ويعد مرموش هو سابع لاعب مصري يلعب في بطولة الدوري الألماني الممتاز بعد كل من هاني رمزي، ياسر رضوان، محمد عمارة، أحمد صلاح حسني، سمير كمونة وأخيرا محمد زيدان الذي لعب في صفوف بوروسيا دورتموند و هامبورج وماينز كما أصبح لاعب منتخب مصر الأولمبي أول لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني الممتاز منذ علم 2012.

ويلعب المصري عمر مرموش صاحب الـ21 عاما مع فريقه فولفسبورج الألماني في مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلي المهاجم الصريح.