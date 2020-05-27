رياضة | بعد مشاركته الأولى مع فولفسبورج .. مرموش يحقق إنجازين جديدين في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد مشاركته الأولى مع فولفسبورج .. مرموش يحقق إنجازين جديدين في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل اللاعب المصري "عمر مرموش" مشاركته الأولى مع الفريق الأول بنادي فولفسبورج الألماني، خلال لقاء الأخير ضد باير ليفركوزن، ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.

وتمكن فولفسبورج من حسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 4/1، في اللقاء الذي شهد دخول مرموش لأرضية الملعب في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وظهر صاحب الـ21 عاماً مع الفريق الأول لفولسبورج للمرة الأولى على الإطلاق، منذ انضمامه في صيف عام 2017، وتسجيله ضمن الفريق الثاني.

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وبمشاركته في هذا اللقاء، بات مرموش أول لاعب يمثل الكرة المصرية في البوندسليجا، منذ آخر لقاء خاضه النجم المعتزل "محمد زيدان" ضد نادي هامبورج بقميص نادي ماينز، وذلك يوم 28 أبريل عام 2012.

كما أصبح نجم وادي دجلة السابق، سابع لاعب يشترك في الدوري الألماني، بعد كلاً من: محمد زيدان، ياسر رضوان، محمد عمارة، سمير كمونة، أحمد صلاح حسني، هاني رمزي.

يذكر أن مرموش انتقل لفولفسبورج في صيف عام 2017 من نادي وادي دجلة، في صفقة بلغت قيمتها 100 ألف يورو.