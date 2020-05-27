رياضة | الزمالك يحدد سعر بيع معروف يوسف في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد سعر بيع معروف يوسف في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولي نادي الزمالك سعر بيع لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وذكر تقرير صحفي، عن تحديد إدارة القلعة البيضاء، لسعر بيع النيجيري، بعد الموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشف موقع "Africa Foot United"، المتخصص بشأن اللاعبين الأفارقة، عن تحديد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مبلغ 500 ألف دولار نظير الاستغناء عن معروف يوسف.

وأكد الموقع أن اللاعب الذي يلعب بقميص المقاولون العرب حاليًا قد اجتمع مع مرتضى منصور وطلب منه الرحيل نهائيًا.

وشدد التقرير على أن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل متمسك ببقاء اللاعب النيجيري، وأن إدارة الزمالك تمسكت بطلب 500 ألف دولار من أجل الاستغناء.