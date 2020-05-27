رياضة | اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي توصي بإلغاء دوري الأبطال والكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي توصي بإلغاء دوري الأبطال والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بإلغاء بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لهذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في قارة أفريقيا.

وقال برنس بامبو، عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في تصريحات لإذاعة «جوي إف إم»: «اللجنة قد قدمت تلك المقترحات للجنة التنفيذية بالكاف، نصحنا اللجنة التنفيذية بإلغاء كل البطولات، بما فيها كأس أمم إفريقيا للمحليين التي من المفترض أن تقام في أبريل المقبل، بجانب دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية».

في سياق متصل أوضح عضو اللجنة الطبية بالكاف أن نصيحة اللجنة الطبية بكاف لا تصل للدوريات المحلية، لأن كاف لا يملك سلطة عليها.

الجدير بالذكر أن بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية توقفتا عند الدور نصف النهائي، والذي شهد تأهل كل من الأهلي والزمالك في بطولة دوري الأبطال، كما تأهل بيراميدز للدور ذاته من الكونفدرالية.