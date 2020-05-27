رياضة | زي النهارده من 20 سنه.. القناة يتوّج بلقب كأس الإتحاد المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر زي النهارده من 20 سنه.. القناة يتوّج بلقب كأس الإتحاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق القناة بطولة كاس الاتحاد المصرى لكرة القدم في موسم 1999-2000 وهى بطولة رسمية اقيمت اربعة مرات من قبل وفاز بها اندية : الاهلى موسم 89 - 90 والمصرى موسم 91 - 92 وغزل المحلة موسم 93 - 94 والقناة موسم 99 -2000.

عندما اقيمت البطولة موسم 99 - 2000 كان الاتحاد المصرى لكرة القدم كان قرر مشاركة بطل المسابقة فى بطولة كاس الاتحاد الافريقى ( الكونفيدرالية حاليا ) ولكن تراجع بعد ذلك.

نجوم القناة فى هذه البطولة : محمد سيدى بيه - سيد السويركى - ابراهيم عبد الجواد - على يحيى - احمد العجوز - محمد فكرى الصغير - احمد فكرى الصغير - رضا عبد العال - محمد ثابت صاروخ - عمرو انور- مؤمن عبد الغفار - احمد رضوان - اكرم عبد المجيد - حازم ابو النور - احمد الابو - محمد فتحى " لبش " - اشرف حسن - حسين صلاح - مصطفى مرعى - احمد حسين - محمود رزق - علاء حسب الله.

الجهاز الفنى : عصام بهيج - طارق يحيى - عصام محمود - ايمن طاهر - محمد الشريف " كوكو " - دكتور محمد حسن - دكتور جمال حسان - مصطفى عبد الرازق.

وقد توج نادى القناة بالكاس وفاز بجائزة مالية قدرها 200 الف جنيه مصرى

كما حصل الكابتن احمد فكرى الصغير على لقب هداف البطولة برصيد 7 أهداف.

مشوار القناة خلال البطولة ..

المجموعة الاولى :

- مزارع دينا 9 نقاط

- منتخب السويس 8 نقاط

- الزمالك 7 نقاط

- المقاولون العرب 6 نقاط

- المصرى 5 نقاط

- الالومنيوم 3 نقاط

المجموعة الثانية :

- القناة 8 نقاط

- المعادن 5 نقاط

- الكروم 5 نقاط

- الاسماعيلى 5 نقاط

- الشرقية نقطتين

نتائج مباريات القناة :

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الجمعة 4 فبراير 2000

الشرقية 1 - 1 القناة

( سامى سعد / احمد فكرى الصغير )

الجمعة 11 فبراير 2000

القناة 0 - 0 الاسماعيلى

الجمعة 25 فبراير 2000

الكروم 4 - 7 القناة

( محمد سعيد - اشرف خميس - ياسر فاروق - ايهاب فاروق / مؤمن عبد الغفار 2 - احمد فكرى الصغير 2 - مصطفى مرعى 2 - اكرم عبد المجيد )

السبت 11 مارس 2000

القناة 1 - 0 المعادن

( احمد فكرى الصغير )

الدور قبل النهائى :

الجمعة 12 مايو 2000

منتخب السويس 1 - 3 القناة

( أحمد متولى - أحمد فكرى الصغير - أحمد العجوز - محمد سيدى بيه )

الجمعة 19 مايو 2000

القناة 2 - 1 منتخب السويس

( احمد فكرى الصغير 2 - فوزى جمال )

النهائى

الجمعة 26 مايو 2000

القناة 1 - 0 مزارع دينا

( محمد فتحى ).