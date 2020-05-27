رياضة | زي النهارده من 20 سنه.. القناة يتوّج بلقب كأس الإتحاد المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر زي النهارده من 20 سنه.. القناة يتوّج بلقب كأس الإتحاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عندما اقيمت البطولة موسم 99 - 2000 كان الاتحاد المصرى لكرة القدم كان قرر مشاركة بطل المسابقة فى بطولة كاس الاتحاد الافريقى ( الكونفيدرالية حاليا ) ولكن تراجع بعد ذلك.
نجوم القناة فى هذه البطولة : محمد سيدى بيه - سيد السويركى - ابراهيم عبد الجواد - على يحيى - احمد العجوز - محمد فكرى الصغير - احمد فكرى الصغير - رضا عبد العال - محمد ثابت صاروخ - عمرو انور- مؤمن عبد الغفار - احمد رضوان - اكرم عبد المجيد - حازم ابو النور - احمد الابو - محمد فتحى " لبش " - اشرف حسن - حسين صلاح - مصطفى مرعى - احمد حسين - محمود رزق - علاء حسب الله.
الجهاز الفنى : عصام بهيج - طارق يحيى - عصام محمود - ايمن طاهر - محمد الشريف " كوكو " - دكتور محمد حسن - دكتور جمال حسان - مصطفى عبد الرازق.
وقد توج نادى القناة بالكاس وفاز بجائزة مالية قدرها 200 الف جنيه مصرى
كما حصل الكابتن احمد فكرى الصغير على لقب هداف البطولة برصيد 7 أهداف.
مشوار القناة خلال البطولة ..
المجموعة الاولى :
- مزارع دينا 9 نقاط
- منتخب السويس 8 نقاط
- الزمالك 7 نقاط
- المقاولون العرب 6 نقاط
- المصرى 5 نقاط
- الالومنيوم 3 نقاط
المجموعة الثانية :
- القناة 8 نقاط
- المعادن 5 نقاط
- الكروم 5 نقاط
- الاسماعيلى 5 نقاط
- الشرقية نقطتين
نتائج مباريات القناة :
الجمعة 4 فبراير 2000
الشرقية 1 - 1 القناة
( سامى سعد / احمد فكرى الصغير )
الجمعة 11 فبراير 2000
القناة 0 - 0 الاسماعيلى
الجمعة 25 فبراير 2000
الكروم 4 - 7 القناة
( محمد سعيد - اشرف خميس - ياسر فاروق - ايهاب فاروق / مؤمن عبد الغفار 2 - احمد فكرى الصغير 2 - مصطفى مرعى 2 - اكرم عبد المجيد )
السبت 11 مارس 2000
القناة 1 - 0 المعادن
( احمد فكرى الصغير )
الدور قبل النهائى :
الجمعة 12 مايو 2000
منتخب السويس 1 - 3 القناة
( أحمد متولى - أحمد فكرى الصغير - أحمد العجوز - محمد سيدى بيه )
الجمعة 19 مايو 2000
القناة 2 - 1 منتخب السويس
( احمد فكرى الصغير 2 - فوزى جمال )
النهائى
الجمعة 26 مايو 2000
القناة 1 - 0 مزارع دينا
( محمد فتحى ).