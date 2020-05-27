رياضة | جاريث بيل ينتقد هجوم جماهير مدريد عليه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل ينتقد هجوم جماهير مدريد عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح لاعب فريق ريال مدريد الإسباني جاريث بيل إنه لا يفهم لماذا تواصل جماهير فريقه الهجوم عليه، معترفا أن هذا الأمر أضر بثقته.

وكان لاعب منتخب ويلز مثار صافرات استهجان من بعض جماهير الريال في عدة مناسبات منذ انضمامه للفريق قادما من توتنهام في 2013.

وفي نوفمبر الماضي، احتفل بيل بتأهل منتخب بلاده إلى يورو 2020 بالظهور أمام لافتة مكتوب عليها "ويلز.جولف.مدريد. بهذا الترتيب" مما أدى إلى المزيد من التهكم من جماهير الريال عليه فور عودته للنادي.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" تصريحات لبيل لبرنامج "ذا إيريك أنديرس لانج شو" على الانترنت قال فيها :"نتعرض كبير في كل مباراة. إذا لم تلعب بشكل جيد، يكون هناك فحصا دقيقا".

وأضاف :"يكون متواجدا 80 ألف متفرج في الملعب يصفرون لأنني لم ألعب بشكل جيد. حظيت ببعض الأوقات! هذا ليس شيئا جيدا، ولا يرفع من ثقتك أيضا".

Advertisements

وعند سؤاله لماذا تقوم الجماهير بهذا، أجاب بيل :" هذا هو السؤال الكبير لا يمكنني فهم هذا".

وأضاف :"ستتمنى أن تقف خلفك جماهيرك وتساعدك لتقديم الأفضل عندما لا تحظى بوقت جيد في الملعب، لأن هذا سيجعلهم سعداء".

وتابع :"ولكن يبدو أنهم يفعلون عكس هذا تماما. يصفرون، وهو ما يجعلك تشعر بالتالي بالأسوأ، تفقد ثقتك، تلعب بشكل أسوأ وهو الأمر الذي يجعلهم يغضبون أكثر".

وأكد بيل :"في كرة القدم، ربما تلعب بشكل جيد، ولا تسجل في خمس مباريات، وبعد ذلك يقول الجميع أنك تمر بوقت سيء".

وأردف :" تفكر مع نفسك أنك تلعب بشكل جيد، ولكنك لم تسجل أو تصنع أهداف. ولكن الناس مثل الأهداف، وصنعها، والأشياء الرائعة. أحيانا لا يحدث هذا دائما".