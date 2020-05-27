رياضة | أنباء جديدة عن استئناف الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أنباء جديدة عن استئناف الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير في الساعات الماضية بأن هناك تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت اللجنة العلمية التابعة للحكومة الإيطالية تحذير خاص بحالة المتعافين من فيروس كورونا، وشهد الدوري الايطالي ظهور العديد من الحالات بين اللاعبين في الأشهر الماضية.

وقال لوكا ريتشيلدي عضو اللجنة العلمية للحكومة في تصريحات حسب صحيفة "لا ريبوبليكا" : "المتعافين من فيروس كورونا سوف يكون لديهم مخاوف بشأن اللياقة البدنية خاصة في فصل الصيف".

وتابع : "هناك الكثير من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا أصبح لديهم مشاكل في الجهاز التنفسي، وسوف تستمر هذة الأزمات لمدة أشهر".

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وفي جانب آخر علق المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، اليوم الخميس، عن استئناف بطولة الدوري الايطالي من جديد.

واعرف المدير الفين عن قلقه إزاء الحمل والجهد البدني الذي سيواجهه اللاعبون، موضحاً أن هناك سلسلة طويلة من المباريات المتبقية من موسم 2019-2020، يجب أن تنتهي هذا الصيف وبعدها بقليل سيبدأ الموسم الجديد.

وأكد مانشيني خلال مقابلة أجراها معه التليفزيون الرسمي لروما "أرى أن هنام فوضى كبيرة. إذا تحدثت فقط بصفتي مدرب فأتمنى أن ينتهي الموسم الحالي تماماً للعودة والبدء في هدوء، لأن الموسم المقبل ستكون هناك سلسلة لا متناهية من المباريات ولا أعلم كيف سيخوضها اللاعبون".

وأضاف "ولكن في الحقيقة نعيش حياة مختلفة منذ عدة أشهر وأتمنى أن نعود للعب الكرة من جديد لأن هذا عملنا وأكثر ما نحبه وهي أكثر شيء يمتع الناس".

وحول إمكانية استئناف "السيري آ" بدء من منتصف يونيو المقبل وإنهائه في أغسطس وذلك قبل بداية الموسم الجديد في الأول من سبتمبر، قال مانشيني: "ستكون هناك الكثير من الإصابات. أعتقد أنه إذا استؤنف الموسم لن يكون جميع اللاعبين في أفضل مستوياتهم ولكن شيئاً فشيئاً سيستعيدوا حالتهم الرياضية. أتمنى ألا تحدث الكثير من الإصابات"