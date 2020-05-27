رياضة | القرار النهائي.. سولشاير يحسم مصير مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر القرار النهائي.. سولشاير يحسم مصير مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مستقبل مهاجم الفريق من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد سولشاير اليوم الثلاثاء أن فريقه دخل في مفاوضات مع فريق شنغهاي شينهوا الصيني بشأن تمديد إعارة اللاعب النيجيري أوديون إيجالو.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعاقد مع إيجالو حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وقال مدرب مانشستر في تصريحات صحفية : "إيجالو مهاجم مميز للغاية، ولم يعطي مستواه الكامل مع الفريق حتى الآن بسبب توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة".

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كشفت إدارة فريق مانشستر يونايتد مصير المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للنادي في المرحلة المقبلة عقب عودة النشاط الرياضي بعد توقفه في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد في تصريحات حسب صحيفة ديلي ميل : "نسعى في الفترة الحالية على تدعيم الفريق بصفقات جديدة مع سولشاير واستكمال ما قد تم بناءه في المواسم الماضية".

وأضاف : "هدفنا هو عودة النادي لتحقيق الألقاب وإلى القمة مرة أخرى، ولكن علينا تجاوز المرحلة الحالية والتحدث في كرة القدم بعد ذلك".

وتابع عن صفقات الفريق : "لا يجب أن نتحدث ونتناقش بشأن صفقات النادي في الظروف الحالية، وهنا واقع اقتصادي صعب تعيشه جميع الأندية بعد توقف المباريات وكرة القدم".