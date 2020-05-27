رياضة | الزمالك يحدد ٥٠٠ ألف دولار للموافقة على رحيل نجمه نهائيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد ٥٠٠ ألف دولار للموافقة على رحيل نجمه نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي الزمالك سعر لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف والذي يلعب هذا الموسم معارًا لصفوف نادي المقاولون العرب.

وأشارت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء بأن اللاعب النيجيري طلب من إدارة النادي الأبيض الرحيل نهائيا في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل صعوبة تواجده في قائمة الفريق الأبيض ووجود أكثر من لاعب إفريقي.

وأشار موقع "Africa Foot United" بأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيوافق على رحيل معروف نهائيا مقابل الحصول على ٥٠٠ ألف دولار.

وأضافت التقارير بأن هناك رغبة من نادي المقاولون العرب لضم اللاعب بشكل نهائي، لكن المبلغ الذي حدده مسؤولو الزمالك قد يشكل عائقًا في ضم لاعب الوسط النيجيري.

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دخل الدولي التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وبحسب ما كشفه موقع "تونس الرقمية" فإن النادي السعودي مهتم بالحصول على خدمات لاعب النصر السعودي السابق وتدعيم صفوفه به بداية من الموسم المقبل، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الزمالك.

التقرير أضاف بأن نادي الاتحاد السعودي يسعى لبناء فريق قوي في الموسم المقبل، وضم متوسط الميدان التونسي الذي يملك خبرات كبيرة في الدوري السعودي.

الموقع أكد بأن هناك جلسة ستجمع فرجاني مع أمير توفيق المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عقب عودته إلى مصر لحسم موقفه في ظل رغبة النادي الأبيض في تجديد عقد ساسي.