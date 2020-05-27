الامارات | تحديد يوليو المقبل لبدء تحضيرات منتخب ناشئي اليد لتصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد يوليو المقبل لبدء تحضيرات منتخب ناشئي اليد لتصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات، محمد شريف، عن تحديد يوليو المقبل لبدء مراحل الإعداد الأولى لمنتخب الناشئين، تحضيراً للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها كازاخستان من 24 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر العام الجاري، والمؤهلة إلى مونديال 2021.

وقال شريف لـ«الإمارات اليوم»: «أبدى المدرب الوطني قاسم عاشور رغبته في أن تبدأ أولى المراحل في أغسطس، إلا أن رؤية الاتحاد ولجنة المنتخبات فضّلت أن تبدأ في يوليو عبر تدريبات (عن بعد)، على أن تنتقل إلى التدريبات المجمعة وفقاً للأوضاع الصحية وجهوزية الصالات».

وأضاف: «تمثل بطولة كازاخستان محطة مهمة لهذه المجموعة من اللاعبين، كون المنتخب يضم في مجمله عناصر من منتخب الأشبال المطعم بالعديد من الناشئين، ضمن خطة طموحة للاتحاد طويلة الأمد لبناء منتخب مستقبلي، بجانب وجود رغبة قوية من اتحاد اللعبة باستضافة التصفيات بعد المقبلة في الإمارات، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، ولتكون بمثابة العبور إلى المونديال».

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وعن تضارب موعد مشاركتي الناشئين والشباب في أكتوبر المقبل، قال: «هناك توجه عام في الاتحاد للاعتذار عن المشاركة في التصفيات الآسيوية للشباب التي تستضيفها مدينة شيراز في إيران من السادس إلى 15 أكتوبر المقبل، لأنه كان من المفترض أن تقام في أغسطس، وتم تأجيلها لأكثر من مرة، إضافة إلى أن معظم لاعبي منتخب الشباب هم من مواليد 2000 و2001، التي ستضعهم ضمن قوائم الملتحقين بالخدمة الوطنية، وانتهاءً بالأوضاع الصحية في إيران، وصعوبات التنقل والسفر».

الاتحاد يتجه للاعتذار عن المشاركة في تصفيات آسيا للشباب في أكتوبر المقبل.

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