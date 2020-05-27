الامارات | الحمادي: بطولة اللياقة البدنية للسباحة تحضير جيد قبل عودة المنافسات

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: بطولة اللياقة البدنية للسباحة تحضير جيد قبل عودة المنافسات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر سباح نادي الوصل والمنتخب، عمر الحمادي، أن «إقامة بطولة كأس الإمارات للياقة البدنية في السباحة عن بعد، الجمعة المقبل، فرصة للتحضير الجيد قبل عودة المنافسات»، مبدياً سعادته بالفكرة. وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم» إن البطولة تحافظ على اللياقة البدنية للاعبين، حتى يواصلوا التدريبات بشكل يومي تحضيراً لعودة النشاط.
وأعلن اتحاد السباحة قبل أيام عن البطولة بمشاركة المقيمين، على أن تحدد أيامها حسب عدد المشاركين.
وأضاف الحمادي الذي يعمل في الدفاع المدني بدبي: «أحرص يومياً على التدريبات من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية حتى عودة النشاط، وأرى أن البطولة فرصة مواتية ورائعة من الاتحاد لإعادة أجواء البطولات إلى السباحين».
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