الامارات | مان سيتي يفكر في تعويض ساني بلاعب جامايكي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يفكر في تعويض ساني بلاعب جامايكي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوجه أنظاره نحو لاعب باير ليفركوزن الألماني ليون بيلي، تحسباً لرحيل ليروي ساني عن سيتي، وانتقاله للعب في ألمانيا في الموسم المقبل.
ويحتمل أن يرحل ساني عن صفوف سيتي إلى بايرن ميونيخ.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن سيتي تابع بيلي على مدار موسمين، وقد يعلن عن رغبته في ضمه، في ظل حالة الضبابية بشأن بقاء ساني. وأشارت إلى أن الجامايكي الدولي (22 عاماً) ربما يشكل البديل المناسب لساني.
وأضافت الصحيفة أنه رغم ما تردد حول إعجاب نادي أرسنال بأداء بيلي، يعدّ مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظا لضم اللاعب، الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.
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