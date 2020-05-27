الامارات | عروض إماراتية - صينية - برازيلية لمهاجم الظفرة بيدرو

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض إماراتية - صينية - برازيلية لمهاجم الظفرة بيدرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «لانس» البرازيلية أن مهاجم الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو، تلقى عروضاً شفهية من أندية إماراتية وأخرى صينية وبرازيلية، لمغادرة صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً بعد أن لفت الانتباه بفضل تألقه وقيادة فريقه إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وقالت الصحيفة إن المهاجم البرازيلي شد إليه انتباه العديد من الأندية داخل وخارج الإمارات بسبب قدراته التهديفية العالية، حيث خاض في الموسم الحالي 23 مباراة، واستطاع أن يسجل 15 هدفاً.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن متوسط أهداف اللاعب في المباراة يبلغ 0.65، ما أثار اهتمام الأندية التي لاتزال عروضها شفيهة فقط وليست رسمية، وأن هذه الأندية لاتزال في مفاوضات مبكرة مع نادي الظفرة الذي يملك بطاقة اللاعب.

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وكان موقع «تيرا» البرازيلي أشار، في وقت سابق، إلى أن اللاعب البرازيلي انتقل لصفوف الظفرة في يوليو من العام الماضي، ويعيش فترة رائعة مع ناديه الجديد، وهو حالياً يتصدر ترتيب اللاعبين البرازيليين الذين ينشطون في الدوريات الـ22 المنتشرة في شمال القارة الإفريقية والجزء الغربي من القارة الآسيوية. وأوضح الموقع البرازيلي أن صدارة مهاجم الظفرة جواو بيدرو لترتيب أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً جاءت لكونه استطاع أن يسجل 12 هدفاً في 17 مباراة فقط خاضها في الدوري مع الفريق، بينما سجل لاعب فريق الوصل، فابيو ليما 12 من أصل 19 مباراة، وأشار الموقع إلى أن لدى جواو بيدرو ثلاثة أهداف أخرى، لكنه سجلها في مسابقة كأس الخليج العربي.

- بيدرو سجل للظفرة بالموسم الحالي 15 هدفاً في 23 مباراة.

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