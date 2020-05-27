- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حتا متمسك ببقاء لاعبيه الأجانب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا، عبدالله البدواوي، استمرار أجانب الفريق لمن يرغب منهم في الوجود مع الفريق بالموسم المقبل، مؤكداً أن «حتا لم يفاوض أياً من لاعبيه خلال الفترة الماضية، حيث ينتظر اتضاح الرؤية بخصوص عودة النشاط الكروي».
وقال البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن النادي متمسك باستمرارهم، كما أنه لم يفاوض أي لاعب لضمه، وأوضح: نريد استمرارهم، إلا إذا رغب بعضهم في الرحيل. وقال إن هناك لاعبين مرتبطين بعقود، ومثلهما إعارة حتى نهاية الموسم، وهما البرازيليان روزا، ونيلتون ميرا، ولم يتم التحدث معهم حتى الآن بانتظار تحديد مصير الموسم الكروي.
وأضاف: فريق حتا مستعد لأي قرار خاص بالبطولة يتخذه اتحاد الكرة، سواء بتكملة الموسم أو إلغائه، وبانتظار تحديد مصير الموسم، ليتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حتا متمسك ببقاء لاعبيه الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.