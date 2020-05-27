الامارات | طبيب الأهلي السعودي يخسر منصبه بسبب كثرة الإصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي السعودي يخسر منصبه بسبب كثرة الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت إدارة نادي أهلي جدة السعودي الاستغناء عن التونسي حاتم جمعة، رئيس الوحدة الطبية وطبيب الفريق الأول لكرة القدم، بعد إبلاغه بعدم تمديد عقده. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر كشفت لها أن سبب رحيل جمعة عن أهلي جدة، يعود إلى كثرة الإصابات التي حرمت الفريق من عدد من نجومه خلال الموسم الحالي، قبل توقف المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19). وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي لم تحدد الاسم الذي سيخلف جمعة في منصبه، لكنها أكدت على وجود مشاورات مع الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب الفريق، من أجل اختيار اسم رئيس الجهاز الطبي الجديد.

من جانبه، قال جمعة في تصريحات للصحيفة ذاتها: «إنه جرى إبلاغه من طرف إدارة النادي برغبتها في عدم تمديد عقده، من دون تقديم أي أسباب له حول اتخاذها هذا القرار»، وأضاف: «هذا الأمر يأتي في إطار مفاوضات لتغيير بعض بنود العقد الذي يربطني معهم».

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وتابع : «في ما يتعلق بالسبب المتداول حول كثرة الإصابات، أشدد على أنه لم تقدم لي مثل هذه المبررات أبداً».

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