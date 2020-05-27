الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بورخا

ذكرت صحيفة «إلبيريوديكو» الإسبانية أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع اللاعب الإسباني بورخا باستون، الذي يلعب في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، مشيرة إلى وجود عرض آخر من ريال سرقسطة لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

خفض

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علمت «الإمارات اليوم» ببدء أحد أندية دبي مفاوضة الجهاز الفني لفريق السلة، بهدف خفض قيمة الرواتب، في ظل التوجهات السائدة على صعيد خفض الميزانيات في الألعاب كافة، أسوةً بكرة القدم، علماً بأن عقد الجهاز الفني مستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

تفاوض

ينتظر أن تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة جلسة مهمة في الأيام المقبلة، لتحديد الشروط الخاصة ببدء مرحلة التفاوض مع المدربين المرشحين لتدريب المنتخب، بعدما منحها اتحاد الكرة الضوء الأخضر لبدء مفاوضة الأسماء المحددة في القائمة النهائية.

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