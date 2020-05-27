شكرا لقرائتكم أسوان يكشف تطورات الحالة الصحية لعضو الكرة المصاب بكورونا: المسحة الأولى سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث محمود سمكة المدير الإداري لنادي أسوان عن أخر مستجدات الحالة الصحية لعمرو يحيى المنسق الإعلامي للنادي وعضو لجنة الكرة بالفريق والذى تعرض للإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضى.
أكد سمكة فى تصريحات خاصة أن يحيى شعر بأعراض فيروس كورونا منذ أسبوع وتوجه للفور إلى المستشفى لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته بالوباء العالمى موضحا أنه يقضى فترة العزل ألان في مستشفى إسنا.
أشار المدير الإداري لنادي أسوان إلى أن يحيى أجري "المسحة" الأولى والتي أثبتت سلبية العينة لافتا إلى أنه في انتظار تحليل المسحة الثانية للخروج من المستشفى.
واختتم سمكة تصريحاته قائلا: "مجلس إدارة نادي أسوان يتواصل معه بشكل دائم للاطمئنان على حالته الصحية".
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