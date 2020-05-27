«علي طريقة محمد رمضان».. صفحة «بايرن ميونخ» تحتفل بالفوز على بوروسيا دورتموند

احتفل صفحة نادي بايرن ميونخ الألماني علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بانتصار الفريق اليوم على حساب غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بهدف نظيف، في كلاسيكو ألمانيا، في قمة الجولة الثامنة والعشرين من البوندسليجا.
واحتفلت صفحة الفريق البافاري ناشرة صورة من المباراة، وتم التعليق عليها بمقطع من أغنية "الملك"، للفنان محمد رمضان، "رايحين لفين أنا الملك".
كان اللاعب "جوشوا كيميتش"،قد سجل هدف المباراة الوحيد للفريق البافاري، ليقرب فريقه أكثر من حسم لقب الدوري الألماني.
ليرتفع رصيد نادي بايرن ميونخ للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني.
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