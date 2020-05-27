7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 26/5/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها أعلنت إدارة أندية سيتى كلوب عن الأوراق المطلوبة من العملاء لإنهاء إجراءات التعاقد خلال المرحلة المقبلة واستخراج العضوية، حيث تتطلب صورة بطاقة شخصية سارية وشهادات الميلاد للأطفال وشهادة التخرج و8 صور شخصية للأعضاء (4*6) ونسخة من عقد الزواج ، وتبدأ إدارة أندية سيتى كلوب إتمام إجراءات التعاقد مع عملاء المرحلة الأولى عقب إجازة عيد الفطر المبارك بكل فروع المحافظات، قبل أن يتم الإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة . تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من صور وبيانات تم تداولها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح نادي ديروط بمحافظة اسيوط لحمام السباحة للاعضاء والمترددين على النادي حصل محمد سند، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، ونادى نيم بفرنسا على لقب أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى لكرة اليد، Advertisements كشف مصدر مسئول داخل نادي إنبي، أن النادي لم يتلقي أي مفاوضات رسمية من قبل الأهلي والزمالك للتعاقد مع ثنائي الفريق علي فوزي وأسامة جلال أكد مسئولو النادي الاهلي أن الحديث عن عروض رسمية تلقاها علي معلول ظهير أيسر الفريق مجرد إجتهادات من البعض ولا توجد لها أساس على أرض الواقع أحيا نادى الزمالك، ذكرى تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب.



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