أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 26 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 26 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وليد أزارو يطالب الأهلى بتخفيض "تسعيرة" رحيله

وليد أزارو يطالب الأهلى بتخفيض "تسعيرة" رحيله

طالب الدولى المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى المعار إلى الاتفاق السعودى إدارة الاهلى بتخفيض قيمة رحيله خلال الفترة المقبلة. وأبلغ مسئولو الأهلى وليد أزارو بعدم حاجة القلعة الحمراء له وأنه لن يعود للأحمر بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى، ورغم أن البعض طالب بعودة المهاجم المغربى وليد أزارو عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بدعوى أن الفريق يحتاج جهوده، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يصر على موقفه الرافض تماماً لعودة اللاعب، ورحب باستمرار رحيله سواء على صعيد الإعارة أو البيع النهائى.

الأهلى يكشف حقيقة العروض الإماراتية لضم على معلول في الصيف

أكد مسئولو النادي الاهلي أن الحديث عن عروض رسمية تلقاها علي معلول ظهير أيسر الفريق مجرد إجتهادات من البعض ولا توجد لها أساس على أرض الواقع ، مؤكدين أن النادي لم يتلقي عروضاً رسمية من أي نادً لضم الظهير الدولي التونسي رغم أن كثيرون تحدثوا عن عروض كثيرة وصلت اللاعب من أندية عربية عديدة أبرزها الهلال السعودي والعين الأماراتي وهو ما نفته الإدارة الحمراء جملة وتفصيلاً ، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن بعض وكلاء اللاعبين قد يتحدثون عن رغبة بعض الأندية في ضم على معلول لكن الامر لا يصل لمرحلة التفاوض الرسمي لذا لا يمكن البت أو النظر في تصريحات وتلميحات بعض السماسرة من هنا أو هناك ولابد أن يكون الأمر رسمي وفي صورة مخاطبات رسمية .