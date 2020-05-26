انت الان تتابع بيل يرد على المنتقدين لممارسته الجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جاريث بيل مهاجم ريال مدريد

يتساءل جاريث بيل مهاجم ريال مدريد عن سبب حالة الجدل التي آثارها ممارسته للجولف وقال لماذا لا يتعرض رياضيون بارزون آخرون لانتقادات للسبب ذاته.

ورغم فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وتسجيله لأهداف حاسمة في ثلاثة نهائيات لا تزال الاراء منقسمة حول بيل في إسبانيا حيث يشكك البعض في التزامه مع النادي إضافة إلى إصاباته المتكررة والتي أرجعتها وسائل إعلام إسبانية إلى ممارسته الجولف في وقت فراغه.

واحتفل بيل العام الماضي بتأهل ويلز لبطولة أوروبا 2020 برفع شعار يحمل كلمات ”ويلز - الجولف - مدريد (على الترتيب)“ ما تسبب في انتقادات للاعب من جماهير ريال مدريد التي أطلقت صيحات استهجان ضده في أول مباراة خاضها بعدها مع ناديه.

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وأبلغ بيل وسائل إعلام ”ينتقدني الكثير من الناس لممارسة الجولف ولا أدري سببا لذلك. تحدثت إلى أطباء والجميع لا يجد أي مشكلة. وسائل الاعلام لديها تصورها الخاص بأن الجولف ليست رياضة جيدة بالنسبة لي ويمكن أن تعرضني لإصابات ويجب أن أحصل على راحة.

”ستيفن كيري نجم دوري السلة الامريكي للمحترفين يمارسها ربما في صبيحة يوم المباراة. لو لعبت الجولف قبل يومين من أي مباراة يقول البعض ماذا يفعل هذا الرجل؟“.