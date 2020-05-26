الامارات | محمد رمضان يلهم بايرن ميونيخ بعد الفوز على بروسيا دورتموند

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يلهم بايرن ميونيخ بعد الفوز على بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ في فيسبوك بالفوز على الغريم التقليدي بروسيا دورتموند في "الكلاسيكو" في الجولة 28 من الدوري الألماني بطريقة مختلفة، بعدما استعانت بأغنية للنجم المصري محمد رمضان.

ونشر النادي البافاري على صفحته في "فيسبوك" أغنية "الملك" لمحمد رمضان، إذ كتب: "رايحين لفين دا أنا الملك"، مع صورة للاعبي بايرن ميونيخ أثناء احتفالهم بالفوز على "أسود فيستيفال".

وكان بايرن ميونيخ حقق فوزاً مهماً خارج أرضه على بروسيا دورتموند بهدف دون رد، ليعزز "البافاري" حظوظه في لقب الدوري الألماني بعد ابتعاده في الصدارة.

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