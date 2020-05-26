شكرا لقرائتكم طنطا يستأنف الحكم الصادر من "فيفا" بصحة موقف التونسى سيف الدين الجزيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى تقديم أستئناف على الحكم الذى أصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بصحة موقف التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب تجاه ناديه السابق طنطا ..وكان مسئولو طنطا قد تقدموا بشكوى ضد مهاجم الذئاب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحجة توقيعه لنادى الملعب التونسى، على الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوى قبل أن يصدر الاتحاد الدولى بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة فى الدورى التونسى لحين الفصل فى الشكوى المقدمة من نادى طنطا، ونص حكم الفيفا على اعتبار إجراء فسخ العقد من جانب واحد الذى قام به سيف الدين الجزيرى سليماًً، وبالتالى فهو حر من أى التزام تجاه طنطا.

وأكد أحمد الجبالى، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري فى تصريحات لليوم السابع، أن حكم الفيفا أنصف الجزيرى فى قضيتة ضد نادى طنطا منذ سنتين، والتى طلب خلالها فسخ العقد المبرم بينه وناديه السابق، فى حين طلب الأخير إيقاف اللاعب لمدة عام عن ممارسة أى نشاط له علاقة بكرة القدم إلى جانب الحصول على تعويض مالي، وأضاف الجبالى أن الجزيرى يسعى لتقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة بعد تصدره قائمة هدافى المقاولون العرب فى الموسم الجارى قبل التوقف، طامحاً فى الانضمام إلى المنتخب التونسي.