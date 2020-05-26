شكرا لقرائتكم الاتحاد المصرى للغوص والآنقإذ يؤكد جاهزيته لاستئناف مسابقاته حال عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامح الشإذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والآنقإذ ، أنه جاهز لاستئناف جميع مسابقاته حال عودة النشاط الرياضى بمصر، نشر الاتحاد المصرى للغوص والآنقإذ بيان رسمى له يؤكد أنه حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضي، سيكون الاتحاد جاهزاً لاستئناف كافة مسابقاته لجميع المراحل السنية على ألفور ، وأضاف: "فى حالة عودة النشاط الرياضى ، لدينا خطط كاملة لاستكمال جميع المسابقات للسباحة بالزعانف والآنقإذ .

وتابع البيان، أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم قريبا عندما تتخذ الدولة قراراً رسمياً بعودة النشاط الرياضى المتوقف احترازيا بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويشدد الاتحاد المصري للغوص والآنقإذ ، إن سلامة ابنائه هو الأهم لديه دائما من أى شيء .

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وكان محمد خميس إبراهيم نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقإذ قد تبرع بمبلغ مليون جنيه مساهمةً فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بواقع 150 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و850 ألف جنيه لصالح دعم العمالة الرياضية بالأندية الرياضية غير القادرة على سداد مستحقات العمالة المتضررة من جراء فيروس كورونا.

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الشكر لنائب رئيس اتحاد الغوص والإنقإذ، مؤكدًا تقديره للدور المجتمعى البارز للمنظومة الرياضية، ووقوفهم ومساندتهم للجهود التى تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد ألفتاح السيسى وفى ضوء قرارات الحكومة المصرية لمواجهة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.