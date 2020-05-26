شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإيطالي: لن نتنازل عن حقوق البث التلفزيوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه يتوقع الحصول على كامل مستحقاته المالية من محطات البث التلفزيوني رغم أن أزمة وباء فيروس كورونا أوقفت مباريات الدوري.

وذكر بيان :أكد مجلس الرابطة، فيما يتعلق بحقوق البث الإذاعي والتليفزيوني، عزمه على احترام العقود وفقا لما تم إقراره في الجمعية العمومية التي اقيمت 13 مايو.

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ومنذ أن أدى فيروس كورونا لتوقف الدوري الإيطالي مبكرا في مارس، مع الخسائر الناتجة لعدم بث المباريات، حاولت شبكتا "سكاي" و"دازن" الحصول على خصم على القسط السادس المقدر بـ230 مليون يورو (251 مليون دولار).

وتضررت الأندية الناشطة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي ماديا بسبب توقف المسابقة وتأمل في استئناف الموسم بدون جمهور في منتصف يونيو. ويتوقع أن تعطي الحكومة الضوء الاخضر لاستئناف الدوري عقب اجتماع يعقد يوم الخميس المقبل.

ووافق مجلس الرابطة على الانعقاد يوم الجمعة المقبل ربما لوضع مواعيد الـ12 جولة المتبقية ومباريات الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا.