شكرا لقرائتكم كيميتش: سجلت أجمل هدف في مسيرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى جوشوا كيميتش سعادة بالغة بعدما سجل هدفا رائعا قاد به بايرن ميونخ إلى الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند 1 - صفر في مباراة القمة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل كيميتش هدف المباراة الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما سدد كرة ساقطة ساحرة من حدود منطقة الجزاء، حاول الحارس رومان بوركي التصدي لها بأطراف أصابعه لكنها سكنت الشباك، لتمنح بايرن ميونخ انتصارا ثمينا.

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ورفع بايرن رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة ليقترب خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب البوندسليغا للموسم الثامن على التوالي حيث وسع الفارق الذي يفصله عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، وذلك قبل ست مراحل من نهاية المسابقة.

وقال كيميتش عقب المباراة :جرى إبلاغنا قبل المباراة بأن بوركي غالبا ما يخرج أمام خط المرمى. كان أفضل هدف في مسيرتي، ويحمل أهمية كبيرة.

ومن جانبه، قال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، والذي خاض اليوم المباراة رقم 400 له في الدوري الألماني :لقد كان انتصارا مهما للغاية بالنسبة لنا.