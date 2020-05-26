وزير الرياضة : عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو القادم بإجراءات احترازية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو القادم بإجراءات احترازية.

وأضاف "صبحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية"صدى البلد" أن الوزارة تلتزم بعودة النشاط الرياضى بدءًا من 15 يونيو القادم بإجراءات وقائية، لافتًا إلى أنه ستتم عودة الأندية الصحية ولكن بإجراءات وقائية، وفى حالة وجود إصابات بفيروس كورونا سيتم اتخاذ إجراءات صارمة.

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وأكد وزير الشباب والرياضة،انه تم إعداد سيناريوهات لعودة النشاط الرياضى مرة أخرى، مشيرا إلى أن استئناف جميع الدوريات سيكون طبقا لضوابط وإجراءات لمواجهة كورونا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات لوضع استراتيجية لعودة الحياة الرياضية، والحرص على التباعد الاجتماعي.