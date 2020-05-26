شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف ماذا سيحدث لو تعرض أحد اللاعبين بكورونا حال عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه في حال تعرض أحد اللاعبين للإصابة بفيروس كروونا، سيتم التعامل معه فوراً، وعزله فى غرفة مستقلة ثم نقله للمستشفى، مُشيراً إلى إن غرفة خلع الملابس لن يتم استخدامها من جانب اللاعبين، فى حال عودة النشاط، كجزء من الاجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها ، مؤكداً إن الوزارة ملتزمة بعودة النشاط الرياضى بدءا من 15 يونيه المقبل، بشكل تدريجي، خاصة إن جميع المؤشرات لاتوحي باقتراب انتهاء أزمة كورونا على مستوي العالم.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية ، إن الوزارة، تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا .

وأشار أشرف صبحي، بأنه تم عقد اجتماع مع اللجنة الاولمبية وبعض من رؤساء الاتحادات لوضع استراتيجية لعودة الحياة الرياضية،بجانب تشكيل لجنة لوضع خطة لاستيعاب الدوريات على مستوي الالعاب الجماعية، مع متابعة ما يحدث فى الدوريات العالمية، عن كثب والإستفادة منها، وأوضح وزير الرياضة، إن كل اتحاد منوط بوضع الاجراءات الخاصة به، مشيرا إن اتحاد الكرة، عليه الآن أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط، بالفترة المقبلة.

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كما أكد أشرف صبحي، إن وزارة الرياضة تعقد حاليا عددا من الاجتماعات مع وزارة الصحة واللجان الطبية المختلفة تمهيدا لإعادة النشاط، خاصة إن قرار الاستئناف هو قرار دولة ، بالعودة تدريجيا لكل مناحي الحياة.