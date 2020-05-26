شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 26 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 26 / 5 / 2020، عدد من الأحداث الهامة التى جاء فى مقدمتها، خطة التدعيمات التى بدأ فيها مسئولى قلعة ميت عقبة استعدادا لعودة النشاط الرياضى، سواء باستكمال الموسم الجارى المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، أو للموسم الجديد، حيث تم الاستقرار على الصفقات المقرر ضمها لصفوف الفريق الأبيض، وكذلك ما يحتاجه الفريق من تدعيمات فى المراكز المختلفة، وفقا لما طلبه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، وكذلك حسم مصير المعارين من لاعبى الفريق الذين انتقلوا الى فرق أخرى على سبيل الإعارة، وهناك عدة سيناريوهات سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ أحدها، لحسم مصير المعارين فى الموسم الجديد سواء بعودة بعضهم للفريق مرة أخرى أو بيعهم بصفة نهائية.

"نصيحة" وراء إزالة الزمالك شعار الكاف من لافتة نادى القرن

كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن تعليق مجلس ادارة النادى لافتة جديدة خلال أيام تحمل جملة "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى" ولكن بدون شعار الاتحاد الأفريقى "كاف"، المتواجد فى اللافتة الحالية التى قام الزمالك بتعليقها على سور النادى مكتوب عليها الزمالك نادى القرن الحقيقى، والتى تحمل شعار الكاف، وذلك بعدما تلقى مجلس إدارة الزمالك نصيحة من أحد مسئولى الاتحاد الأفريقى بإزالة الشعار من على اللافتة قبل أن يتحرك الاتحاد الأفريقى رسميا ويرسل لفت نظر وتحذير للزمالك بسبب استعمال شعار الاتحاد دون الحصول على موافقة مكتوبة لذلك.

الزمالك يحسم تجديد تعاقد حازم امام مع استئناف النشاط الرياضى

ينهى مسئولو الزمالك خلال الأيام المقبلة ملف تجديد تعاقد حازم إمام لاعب الزمالك وكابتن الفريق الذى ينتهى تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالى، وذلك عقب اتفاق الزمالك مع حازم امام على كل بنود العقد الجديد ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقود الجديدة وتوثيقها فى اتحاد الكرة، ويأتى قرار مسئولى الزمالك بتجديد تعاقد حازم امام للحفاظ على القوام الأساسى للفريق للحفاظ على مسيرة البطولات التى يسير عليها فريق الزمالك واخرها الحصول على بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا.

رزاق سيسيه يفاضل بين الدورى الإماراتى والسعودى

يفاضل الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى بين الدورى الإماراتى والدورى السعودى، بعدما تلقى عرضًا عبر أحد وكلاء اللاعبين لضمه إلى صفوف بنى ياس الإماراتى، بخلاف عرضين من أندية سعودية يرفض اللاعب ووكيله الكشف عنهما خلال الفترة المقبلة، على أن يبحث سيسيه العروض مع إدارة الزمالك فور وصولها بشكل رسمى، ويدرس مسئولو النادى الأبيض العروض التى تلقاها الإيفوارى رزاق سيسيه، لتحديد وجهته المقبلة فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتحقيق عائد مادى جيد من وراء تسويق اللاعب بصورة جيدة، فى ظل السياسة التى يطبقها مجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور فى عدم رحيل أى لاعب إلا بعد تحقيق عائد مادى يناسب نادى الزمالك حيث سيتم تحديد مصير اللاعب خلال الفترة القادمة.

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زى النهاردة.. الزمالك يتوج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. فيديو

يحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020، بذكرى تتويج الفريق الأول ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، حين حقق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه بالنسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، ليتوج الأبيض بأول ألقابه بالبطولة الكونفدرالية، تحت قيادة كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لقلعة ميت عقبة.

فيديو.. يوسف أوباما يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 25

يحتفل يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 25، حيث إنه من مواليد 26 مايو 1995، وبدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات وهى: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

الزمالك يفاضل بين وليد الكرتى وإسماعيل الحداد لاعبى الوداد المغربى

جدد نادى الزمالك طلبه فى التعاقد مع أى من وليد الكرتى أو إسماعيل الحداد، لاعبى نادى الوداد المغربى، لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد لتدعيم صفوفه.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يصر على التعاقد مع أحد لاعبى الوداد المغربى، ومازال حائراً بين لاعبين وهما وليد الكرتى الذى يمثل له أولوية وإسماعيل الحداد فى سياق ثان على مستوى الاختيار، ويدرك رئيس الزمالك أن إتمام هذه الصفقة لن يكون سهلا بل تشوبه تعقيدات كبيرة، خاصة مع إصرار أنصار الوداد والضغط على سعيد الناصيرى رئيس النادى لكى لا يفرط فى أى من نجوم الفريق.