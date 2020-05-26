شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز دفعة من مستحقات اللاعبين لصرفها الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز مسؤولو نادى الزمالك دفعة من مستحقات لاعبى الفريق، لصرفها خلال الشهر المقبل، بالرغم من توقف النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قام مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، بصرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل شهر رمضان الماضى، بالرغم من الأزمات المالية التى تمر بها الأندية المصرية منذ تعليق منافسات الدورى الممتاز فى منتصف مارس المقبل كما سبق وصرف مسؤولو النادى الأبيض دفعة من رواتب الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين بالإضافة إلى مستحقات لاعبى القطاع ومدربى الألعاب الأخرى فى الفترة الماضية.

فيما يعكف الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لوضع خطة عودة النشاط حيث بدأ كارتيرون وجهازه المعاون فى وضع تصور كامل عن طريقة تنفيذ التدريبات فى ظل الإجراءات الاحترازية، ووضع مسافات بين اللاعبين لا تقل عن متر، وكذلك طريقة عمل التدريبات الجماعية بالكرة، فى ذات الوقت فان الجهاز المعاون للفرنسى كارتيرون يعمل حاليا على تهيئة اللاعبين نفسيا للعودة الى التدريبات الجماعية فى النادى تحسبا لصدور القرار فى أى وقت.

فى نفس السياق وضع كارتيرون برنامج تدريبى جديد للاعبين لتنفيذه خلال فترة العزل المنزلى الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذى تسبب فى إيقاف النشاط، حيث سيعتمد كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين تحسبا لعودة النشاط تدريجيا منتصف يونيو المقبل وفقا لقرارات مجلس الوزراء مؤخرا، حيث سيعتمد كارتيرون خلال برنامجه الجديد على زيادة معدل التمرين اليومى ليصبح على فترتين عقب نهاية شهر رمضان المعظم، وسيقوم الجهاز الفنى لفريق الزمالك بارسال البرنامج التدريبى الجديد للاعبين عبر تطبيق الواتس اب وسيتابع الجهاز المعاون تنفيذه عقب نهاية عيد الفطر المبارك.