شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية يوم الثلاثاء 26 \ 5 \ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 26/5/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها أكد مسئولو النادي الاهلي أن الحديث عن عروض رسمية تلقاها علي معلول ظهير أيسر الفريق مجرد إجتهادات من البعض ولا توجد لها أساس على أرض الواقع ، مؤكدين أن النادي لم يتلقي عروضاً رسمية من أي نادً لضم الظهير الدولي التونسي رغم أن كثيرون تحدثوا عن عروض كثيرة وصلت اللاعب من أندية عربية عديدة أبرزها الهلال السعودي والعين الأماراتي وهو ما نفته الإدارة الحمراء جملة وتفصيلاً . الأهلى يكشف حقيقة العروض الإماراتية لضم على معلول في الصيف أكد مسئولو النادي الاهلي أن الحديث عن عروض رسمية تلقاها علي معلول ظهير أيسر الفريق مجرد إجتهادات من البعض ولا توجد لها أساس على أرض الواقع ، أحيا نادى الزمالك، ذكرى تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب. كشف مصدر مسئول داخل نادي إنبي، أن النادي لم يتلقي أي مفاوضات رسمية من قبل الأهلي والزمالك للتعاقد مع ثنائي الفريق علي فوزي وأسامة جلال Advertisements اللجنة الأولمبية تقدم واجب العزاء فى وفاة حسن السخاوي يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لأسرة الملاكمة المصرية لوفاة الراحل الكابتن حسن السخاوي مدرب منتخب مصر للملاكمة والذي وافته المنيه اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال اليومين الماضيين. تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من صور وبيانات تم تداولها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح نادي ديروط بمحافظة اسيوط لحمام السباحة للاعضاء والمترددين على النادي حصل محمد سند، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، ونادى نيم بفرنسا على لقب أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى لكرة اليد،

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