اتحاد الغوص والإنقاذ: لدينا خطط كاملة لاستئناف النشاط

وكان محمد خميس إبراهيم نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقإذ قد تبرع بمبلغ مليون جنيه مساهمةً فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بواقع 150 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و850 ألف جنيه لصالح دعم العمالة الرياضية بالأندية الرياضية غير القادرة على سداد مستحقات العمالة المتضررة من جراء فيروس كورونا.

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الشكر لنائب رئيس اتحاد الغوص والإنقإذ، مؤكدًا تقديره للدور المجتمعى البارز للمنظومة الرياضية، ووقوفهم ومساندتهم للجهود التى تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد ألفتاح السيسى وفى ضوء قرارات الحكومة المصرية لمواجهة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.