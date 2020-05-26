شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصطفى محمد يستعيد ذكريات "الطائرة الورقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عيد الفطر المباراك، ليستعيد ذكرياته مع الطائرات الورقية، والتى قل استخدمها خلال السنوات الماضية، إلا أن زمن "كورونا" جاء ليعيد الطائرات الورقية إلى الواجهة، وأصبحت سماء القاهرة والمدن المصرية المصرية خاصة فى الأوساط الشعبية، تمتلئ بالطائرات الورقية، والتى تعد متعة خالصة تجذب الناس صغارا وكبارا..وشارك مهاجم قلعة ميت عقبة، متابعيه بنشر مقطع فيديو قصير عبر استور صفحته الرسمية على انستجرام، خلال قيامه بتطيير طائرة ورقية من فوق سط المنزل.

الطائرة الورقية لعبة الطفولة والشباب المفضلة بتاريخها الطويل، له تاريخ وماضى عريق بعيدا عن كونها لعبة، يتجاوز عمرها الآن أكثر من ألفى عام.

وبحسب كتاب "حكايات علمية للصغار" تأليف حمزة الجبالي، كان أول اختراع للطائرات الورقية كان في الصين قبل حوالي ألفي عام، وظهرت للمرة الأولى في اليابان خلال فترة "هيان" التاريخية (794-1185)، وكانت تعرف حينها بـ"الصقور الورقية"، ولم تكن حينها تستخدم للعب فقط، حيث تم استخدامها لنقل الرسائل السرية عبر الخنادق المائية المحيطة، و داخل الأبراج الرئيسية.