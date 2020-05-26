شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي ينفي عروض الأهلي والزمالك لضم جلال وفوزي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مسئول داخل إنبي، عن أن النادي لم يتلق أي مفاوضات رسمية من قبل الأهلي والزمالك للتعاقد مع ثنائي الفريق علي فوزي وأسامة جلال مؤكدصا أن المفاوضات المطروحة أحاديث من بعض الوكلاء مع اللاعبين، موضحًا أنه الإدارة قامت بتحذير الثنائي بعدم الجلوس للتفاوض، مع أي نادي إلا عن طريق إدارة النادي البترولي، وفي حالة حدث ذلك سيتم توقيع غرمات مالية عليهم، خاصة أن حلمي طولان المدير الفني للفريق رفض رحيل أي من العناصر الأساسية للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضاف المصدر أن إدارة نادي انبي استقرت علي استمرار حلمي طولان المدير الفني مع الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد النتائج الجيدة التي قدمها مع الفريق في بطولة الدوري لهذا الموسم ، وأوضح المصدر، أن حلمي طولان طلب التعاقد مع 4 صفقات، مع بداية الموسم الجديد، وإدارة النادي تسعى لتوفير احتياجاته بعد حسم مصير استئناف الدوري أو إلغائه.

قرر الجهاز الفنى لإنبى الاستعانة بالجهاز الطبى للفريق لوضع تصور شامل حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، ويعكف حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، بالتشاور مع جهازه المعاون، على تجهيز خطة الفريق والسيناريوهات المختلفة حتى تكون جاهزة انتظاراً لموقف النشاط الكروى، حيث ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال اجتماع أمس، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الاجتماع الذى شرح فيه حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الاتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والاحترازية التى يمكن أن تتخذ.