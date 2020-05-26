اخبار الرياضه

وزارة الرياضة تنفي بالصور فتح حمام السباحة لنادي ديروط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة تنفي بالصور فتح حمام السباحة لنادي ديروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من صور وبيانات تم تداولها مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح نادي ديروط بمحافظة أسيوط لحمام السباحة للأعضاء والمترددين على النادي، وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالرجوع إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تبين أن الصور والبيانات المتداولة لا تمت لنادي ديروط بصلة، ولكنها متعلقة بحمام سباحة خاص يسمى "كلاسيكو"، وتم التعامل معه من قبل الوحدة المحلية بديروط، وإحالة المسئولين عنه للتحقيق.

 

وتهيب وزارة الرياضة الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وترويج أخبار غير صحيحة  تضر بالوطن، مؤكدة أن الوزارة وجميع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة ملتزمة تمامًا بقرارات مجلس الوزراء الخاص بتعليق الانشطة وغلق كل الأندية الرياضة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

 

Advertisements

وتؤكد الوزارة بأنها تعكف حاليا على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، لرفعها لمجلس الوزراء، لعودة النشاط الرياضي تدريجيا منتصف يونيو المقبل ، ومن ثم تعميمها على كل من اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات ، الاندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب، والاندية الصحية، وجميع الجهات الشبابية والرياضية التابعة.

 

وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تنفي بالصور فتح حمام السباحة لنادي ديروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا