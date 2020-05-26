شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفي بالصور فتح حمام السباحة لنادي ديروط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من صور وبيانات تم تداولها مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح نادي ديروط بمحافظة أسيوط لحمام السباحة للأعضاء والمترددين على النادي، وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالرجوع إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تبين أن الصور والبيانات المتداولة لا تمت لنادي ديروط بصلة، ولكنها متعلقة بحمام سباحة خاص يسمى "كلاسيكو"، وتم التعامل معه من قبل الوحدة المحلية بديروط، وإحالة المسئولين عنه للتحقيق.
وتؤكد الوزارة بأنها تعكف حاليا على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، لرفعها لمجلس الوزراء، لعودة النشاط الرياضي تدريجيا منتصف يونيو المقبل ، ومن ثم تعميمها على كل من اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية، الاندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب، والاندية الصحية، وجميع الجهات الشبابية والرياضية التابعة.
وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
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