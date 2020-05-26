كاد أن يسجل.. مرموش يتواجد في فوز فولفسبورج الكاسح على ليفركوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الشريف:

شارك المصري عمر مرموش جناح نادي فولفسبورج مع فريقه للمرة الأولى خلال مواجهته ضد باير ليفركوزن في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

فولفسبورج نجح في اكتساح ليفركوزن بأربعة أهداف لواحد، في لقاء شهد تواجد مرموش على مقاعد البدلاء في بدايته قبل أن يدخل الملعب في الدقيقة 76 بدلًا من ريناتو ستيفن.

وافتتح مارين بونجراتشيتش التسجيل لفولفسبورج في الدقيقة 43 من اللقاء، قبل أن يسجل ماكسيمليان أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وضاعف ريناتو ستيفين من تقدم فولفسبورج بثالث الأهداف في الدقيقة 68، قبل أن يسجل بونجراتشيتش هدفًا رابعًا في الدقيقة 75 من المواجهة.

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وكاد مرموش أن يسجل الهدف الخامس لفولفسبورج في الدقيقة 84 بعدما انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء ليصوب كرة أرضية قوية، لكن لوكاس هراديكي تصدى لها بقدمه بصعوبة.

وقلص يوليان باومجارتلينجر من تقدم فولفسبورج بتسجيل هدف ليفركوزن الوحيد في المواجهة قبل نهايتها بأربع دقائق فقط.

وتعد مشاركة مرموش مع الفريق الأول لفولفسبورج هي الأولى له مع الفريق بعدما تواجد مع رديفه لعدة مواسم.

وارتفع رصيد فولفسبورج إلى 42 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند 53 نقطة في المرتبة الرابعة.