الظهور الأول.. عمر مرموش يشارك مع فولفسبورج في بوندسليجا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شارك المصري عمر مرموش مع فولفسبورج للمرة الأولى في مباراة بالدوري الألماني "بوندسليجا"، بعدما تم الدفع به في الدقيقة 76 في مواجهة فريقه ضد باير ليفركوزن.
مرموش تواجد كبديل في بداية المباراة قبل أن يدخل الملعب في ثاني تبديلات فريقه بدلًا من ريناتو ستيفن لاعب خط وسط الفريق.
ودخل مرموش الملعب بعد تسجيل فولفسبورج لرابع أهدافه في اللقاء بدقيقة واحدة، ليسجل حضوره الأول مع فولفسبورج بالدوري الألماني بعدما تواجد لعدة مواسم مع الفريق الرديف.
الجدير بالذكر أن مرموش "21 عام" سبق له اللعب في نادي وادي دجلة بمصر وتواجد مع منتخبات الشباب والأولمبي، قبل أن يرحل إلى الدوري الألماني.
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