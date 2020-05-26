وزير الرياضة: ملتزمون بعودة النشاط من منتصف يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن الوزارة ملتزمة بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي بداية من منتصف شهر يونيو القادم بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى وجود إجراءات إحترازية مشددة خلال فترة العودة التدريجية، مشيرًا إلى أن لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري تتولى ملف تحديد الإجراءات الخاصة بعودة دوري WE المصري.

وقال وزير الرياضة: "بعد العيد مباشرة سنرسل للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الإجراءات التي سيتم إتباعها لعودة النشاط الرياضي وفقًا لإجراءات وقائية واحترازية".

وأكمل: "خاطبنا اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لتحديد الإجراءات التي سيعود النشاط الكروي وفقًا لها، نحن لن نتدخل فيها نهائيًا وفقط نتطلع عليها".

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وأضاف: "ملامح الإجراءات الإحترازية لعودة كرة القدم تنص على عدم استخدام غرف خلع الملابس نهائيًا، وسيتم الكشف على اللاعبين قبل كل مباراة عن طريق الكشف السريع".

وأوضح: "الكشف السريع مجرد مؤشر، وإذا وجدنا ارتفاع في درجات الحرارة فإن اللاعب سيخضع لفحص بي سي آر، وهذا سيتم قبل المباريات وليس خلالها".

وأردف: "أتحدث هنا عن ملامح فقط، هذه ليست كل الإجراءات وسيتم عرض كل شيء من جانب اتحاد الكرة خاصة ملاعب الدوري وغيرها من الأمور التنظيمية في أقرب وقت".

واستطرد: "إذا تم اكتشاف أي حالة فإن هناك طبيب مختص سيقوم بالاتصال بالإسعاف المختص للتعامل معها، وكذلك سيتم تطهير المكان بالكامل بعدها".

واختتم: "ملتزمون بعودة النشاط تدريجيًا في منتصف يونيو لنرّ القياس حتى بداية يوليو، وخلال هذه الفترة سنرى ماذا سنفعل في الفترة اللاحقة".