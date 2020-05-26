"لم أتواصل مع أي شخص ولكن أصبت".. حارس بورنموث يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

قال حارس مرمى فريق بورنموث الإنجليزي اليوم الثلاثاء إن الفحص الذي خضع له جاء إيجابيا لفيروس كورونا، ولكنه لا يعاني من أعراض ظاهرة.

وحتى الآن جاءت فحوص ثمانية أشخاص من الدوري الإنجليزي الممتاز إيجابية للفيروس بعد أن تم إجراء 1744 فحصا.

وقال رامسدال، الذي سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام، لصحيفة "ذا صن" :"إنها صدمة بكل تأكيد. لم اتواصل مع أي شخص والآن أصبت به".

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وأضاف :"عندما تعرف إنك غير مصاب، وتتبع كل القواعد ولا تذهب إلى المتجر، كان هذا مرعبا في البداية".

وستنشر نتائج الجولة الاخيرة من الفحوص الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأربعاء.

ولم يكن هناك أي اتصال جسدي خلال التدريبات لكل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 مايو، ولكن سيتم التصويت يوم الأربعاء على كيفية السير قدما لإقامة التدريبات الجماعي بعد صدور ارشادات الحكومة أمس الاثنين.

يذكر أن كرة القدم في إنجلترا متوقفة منذ 13 مارس الماضي بسبب الفيروس ولكن هناك آمال بشأن استكمال الجولات التسع المتبقية أواخر يونيو المقبل.