محمد سند يفوز بجائزة أفضل جناح أيمن في دوري كرة اليد الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

فاز المصري محمد سند اللاعب المحترف في صفوف نادي نيم الفرنسي، بجائزة أفضل جناح أيمن في دوري كرة اليد الفرنسي.

ونال سند على نسبة تصويت وصلت إلى 43% في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الفرنسي لكرة اليد على جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي، متفوقاً على الثنائي فيرن سوليه لاعب نادي فينكس ومورتن فيوم لاعب نادي شارتر.

وتواجد سند في تشكيل أفضل لاعبين في الدوري الفرنسي لكرة اليد لموسم 2019-2020، بعد فوزه بجائزة أفضل جناح أيمن.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد، قررت إلغاء مسابقة الدوري بشكل رسمي نتيجة تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، وإعلان تتويج نادي باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة باعتبار أنه كان يتصدر جدول الترتيب.

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وأنهى نيم الموسم الحالي قبل إلغاء المسابقة في المركز الثالث خلف سان جيرمان ونانت برصيد 26 نقطة.

وسجل سند هذا الموسم 84 هدفا في الدوري الفرنسي مع فريقه نيم.

جدير بالذكر أن سند الذي انضم إلى نيم في صيف 2017 جدد تعاقده مع الفريق حتى 2023.