"كاف" يوضح لمصراوي حقيقة التوصية بإلغاء دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أكد محمد ثابت، مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن ما تم تداوله حول تصريحات برينس بامبو عضو اللجنة الطبية بالاتحاد فُهم بشكل خاطيء.

وأشار ثابت في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن قرار الاتحاد الأفريقي هو تأجيل البت في موعد عودة منافسات بطولتي الأندية الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية وليس إلغاءهما.

Advertisements

وقال ثابت: "القرار هو تأجيل البت في مواعيد عودة دوري الأبطال والكونفدرالية لأن الاتحاد الأفريقي ينظر إلى مصلحة جميع أفراد المنظومة بداية من الرعاة وحتى جميع أفراد اللعبة والجماهير".

وأكمل: "من الوارد أن تقام المنافسات المتبقية في شكل بطولة مجمعة، كل شيء وارد ولدينا أكثر من سيناريو، من الممكن أن تلعب الدورة في مصر أو المغرب أو الكاميرون أو أي مكان آخر، كافة الخيارات مفتوحة أمامنا".

واختتم: "الأمور متوقفة على قراءة مستقبل كورونا في القارة الأفريقية، كل الاحتمالات واردة ولدينا أكثر من سيناريو ندرسه، لكن لن نستطيع اتخاذ أي قرار حاليًا".