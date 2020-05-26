رئيس طنطا لمصراوي: الحكم الذي حصل عليه الجزيري ابتدائي و"العبرة بالنهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر فايز العريبي، رئيس نادي طنطا، اتهام لاعبهم السابق سيف الجزيري لهم بتشويه سمعته خلال فترة القضية المنظورة بينهما في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سيف الجزيري كان قد دوّن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك في وقت سابق:"هذا من فضل ربي وبفضل الناس الذين ساندوني، أنصفني اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضيتي ضد فريق طنطا المصري (فريقي السابق)، وإني أشكرهم على تشويههم لسمعتي وإيهام الناس إنه سيقع إيقاف نشاطي الرياضي لـ6 أشهر، بفضل الله وبواسطة الأستاذ ضو الشامج المشهود له بالكفاءة والملم بالقوانين الرياضية".

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وقال العريبي في تصريحات خاصة لمصراوي:"الحكم الذي يتحدث عنه اللاعب هو حكم ابتدائي والعبرة في نهاية المشواره ومن العيب أن يتجاوز في حقنا فلم نتحدث عنه بالسوء ولن نفعل ذلك".

وتابع رئيس طنطا:"معنا الأوراق التي تثبت حقنا فاللاعب حصل على مستحقاته ومقدم عقده وسافر إلى تونس وحين عاد لمصر عاد لصفوف المقاولون العرب".

وأتم العريبي حديثه إلى أن مستمرون في موقفهم وينتظرون ما سينتهي إليه الأمر في المحكمة الرياضية.