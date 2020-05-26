بالفيديو.. هدف رائع يضع بايرن في المقدمة أمام دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شريف:

نجح جوشوا كيميش لاعب نادي بايرن ميونخ في تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك بروسيا دورتموند بقمة الدوري الألماني "بوندسليجا".

كيميش وضع بايرن في المقدمة بعد مرور 43 دقيقة من زمن اللقاء بعدما استغل خطأ من الحارس رومان بوركي الذي تقدم من مرماه ليضعها أعلى رأسه داخل الشباك.

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وحلّ بايرن ضيفًا على دورتموند مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني.

ويتربع بايرن على صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند الذي يحل ثانيًا.

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