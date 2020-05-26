ليفربول يفاجئ جماهيره بهذا القرار

خرج نادي ليفربول الإنجليزي بقرار مفاجئ اليوم الثلاثاء لجماهيره بشأن تذاكر مباريات الفريق التي حصل عليها الجمهور ولم يحضر مبارياتها . قرر الليفر إعادة أموال تذاكر المباريات إلى مشجعي الفريق خلال الفترة الحالية والتي لم يخضها الفريق على ملعبه بعد هذا الموسم في الدوري نتيجة توقف النشاط الكروي بسبب المباريات إلى مشجعي الفريق خلال الفترة الحالية والتي لم يخضها الفريق على ملعبه بعد هذا الموسم في الدوري نتيجة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا المستجد وأكدت الحكومة الإنجليزية أن المباريات ستقام دون حضور الجماهير عند استئناف المنافسات خلال الفترة القادمة وهو ما يعني خسارة الجماهير قيمة التذاكر التي تم شراءها .

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