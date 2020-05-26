الأهلي يرد على أنباء رحيل معلول إلى العين الإماراتي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ما تردد حول رحيل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لنادي العين الإماراتي.
وقال أمير توفيق إن الأهلي لم تصله أي عروض رسمية أو اتصالات ودية حول رحيل علي معلول عنالفريق سواء من العين أو الهلال السعودي أو أي فريق.
وارتبط اسم معلول بالرحيل إلى عدة أندية في المرحلة الماضية بعد تألقه اللافت مع الأهلي.
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