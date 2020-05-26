وزارة الرياضة تكشف حقيقة استقبال الاعضاء في أحد أندية أسيوط ببيان رسمي .. بالصور

تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من صور وبيانات تم تداولها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح نادي ديروط بمحافظة اسيوط لحمام السباحة للاعضاء والمترددين على النادي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأنه بالرجوع إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تبين بأن الصور والبيانات المتداولة لا تمت لنادي ديروط بصلة، ولكنها متعلقة بحمام سباحة خاص يسمى كلاسيكوا،

وتم التعامل معه من قبل الوحدة المحلية بديروط ، وتحويل المسؤولين عنه للتحقيق.



وتهيب الوزارة الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات وترويج أخبار غير صحيحة تضر بالوطن، مؤكدة على ان الوزارة وجميع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة ملتزمة تماما بقرارات مجلس الوزراء الخاص بتعليق الانشطة وغلق كل الاندية الرياضة،

ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وتؤكد الوزارة بأنها تعكف حاليا على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، لرفعها لمجلس الوزراء، لعودة النشاط الرياضي تدريجيا منتصف يونيو المقبل ، ومن ثم تعميمها على كل من اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية، الاندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب، والاندية الصحية، وجميع الجهات الشبابية والرياضية التابعة.

وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الاخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

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