4 اتفاقات بين اتحاد الكاراتيه ومدربي منطقة القاهرة

حرص محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه على عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع منطقة القاهرة بقيادة العميد حسام موسى بالإضافة إلى مدربي المنطقة.
استفسر مدربو المنطقة عن مجموعة من الأمور المتعلقة باللعبة وتم الاتفاق على 4 أمور خلال الاجتماع الذي دارفي حضور عصام عبدالرؤوف عضو مجلس الإدارة.
تم الإتفاق على دراسة إمكانية عمل صندوق الزمالة دون تدخل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية، كما تم الإتفاق على كيفية إقامة النشاط سواء الموسم2019/2020او الموسم الجديد 2020-2021.
كما تم الإتفاق على كيفية إقامة الاختبارات سواء عن بعد أو من داخل الانديه علي أن تكون طبقا للإجراءات الوقائية للحفاظ على أبنائنا
كما تم الإتفاق على مد فتح فترة القيد لحين عودة النشاط إلي وضعه الطبيعي.
يذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء بسبب تفشي فيروس كورونا.
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